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На Донбассе за день пострадали 10 украинских военных

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 18:16
На Донбассе за день пострадали 10 украинских военных
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики 4 раза обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 16 января 2019 года, ранения и травмы получили 10 украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, на Донбассе сегодня было зафиксировано четыре обстрела со стороны пророссийских боевиков. В частности, боевики обстреливали украинских военных из ПТРК в районе поселка Троицкое, из автоматических гранатометов вблизи Пивденного, из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Чермалыка и из запрещенных Минском минометов вблизи Новоселовки Второй.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск пять военнослужащих объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пять боевые травмирования (акубаротравмы)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

На Донбассе за день пострадали 10 украинских военных

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе боевых действий на Донбассе вчера, 15 января, ранения получил один украинский военный.

Кроме того, сообщалось, что по информации украинской разведки, на оккупированный Донбасс с территории Российской Федерации завезли экспериментальные образцы оружия.

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