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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 12:53
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вчера на Донбассе было зафиксировано пять обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 15 января 2019 года, в результате боевых действий ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано пять обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"В результате боевых действий один наш защитник получил ранения. Он был эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего характеризуется как удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал в районе Терново (Донецкая область) 21 танк боевиков, размещенный за пределами выделенных мест для их хранения.

Как писало РБК-Украина, в работе пункта пропуска "Майорское" на Донбассе возможны сбои из-за проведения аварийно-восстановительных работ на высоковольтных линиях "Углегорская ТЭС-Центральная №1" и "Углегорская ТЭС-Макеевка".

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