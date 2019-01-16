Россия завезла на Донбасс экспериментальные образцы оружия, - ГУР

Фото: боевики на Донбассе (facebook.com abazia)

РФ использует оккупированный Донбасс как полигон для испытания новых образцов вооружения

По информации украинской разведки, на оккупированный Донбасс с территории Российской Федерации завезли экспериментальные образцы оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным разведки, командование РФ усиливает разведывательно-диверсионную деятельность на Донбассе. В частности, с территории РФ на Донбасс прибывают специально подготовленные специалисты по разведке. Кроме того, формируются диверсионно-разведывательные группы боевиков для оперативного выявления объектов поражения на передовых позициях и в тылу объединенных сил.

Кроме того, в Минобороны отметили, что Россия продолжает использовать оккупированный Донбасс как полигон для испытания новых образцов вооружения.

"Для вооружения разведывательных подразделений российских оккупационных войск с территории РФ завезены новейшие разработки технических средств разведки и экспериментальные образцы оружия, в том числе для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - сообщил Гуцуляк, ссылаясь на информацию разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 15 января, боевики пять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе, в результате боевых действий ранения получил один военный.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 12 часов 16 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано.