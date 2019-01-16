На Донбасі за день постраждали 10 українських військових

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 16 січня 2019 року, поранення та травми отримали 10 українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, на Донбасі сьогодні було зафіксовано чотири обстріли з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики обстрілювали українських військових

з ПТРК в районі селища Троїцьке, з автоматичних гранатометів поблизу Південного, з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Чермалика та з заборонених Мінськом мінометів поблизу Новоселівки Другої.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ п'ять військовослужбовців об'єднаних сил отримали поранення різного ступеню важкості та п'ять бойові травмування (акубаротравми)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході бойових дій на Донбасі вчора, 15 січня, поранення отримав один український військовий.

Крім того, повідомлялося, що за інформацією української розвідки, на окупований Донбас з території Російської Федерації завезли експериментальні зразки зброї.