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На Донбасі за день постраждали 10 українських військових

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 18:16
На Донбасі за день постраждали 10 українських військових
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 16 січня 2019 року, поранення та травми отримали 10 українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, на Донбасі сьогодні було зафіксовано чотири обстріли з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики обстрілювали українських військових 
з ПТРК в районі селища Троїцьке, з автоматичних гранатометів поблизу Південного,  з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Чермалика та з заборонених Мінськом мінометів поблизу Новоселівки Другої.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ п'ять військовослужбовців об'єднаних сил отримали поранення різного ступеню важкості та п'ять бойові травмування (акубаротравми)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

На Донбасі за день постраждали 10 українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході бойових дій на Донбасі вчора, 15 січня, поранення отримав один український військовий.

Крім того, повідомлялося, що за інформацією української розвідки, на окупований Донбас з території Російської Федерації завезли експериментальні зразки зброї

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