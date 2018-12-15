ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Донбассе за день погиб один военный, еще один ранен

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 18:40
На Донбассе за день погиб один военный, еще один ранен
Фото: украинские военные (turchynov.com)

В течение дня боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 15 декабря 2018 года, погиб один военный, еще один ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения запрещенного минскими соглашениями вооружения. В частности, из миномета боевики вели огонь в районе Водяного и Гнутово.

Кроме того, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь в районе Станицы Луганской, Водяного и Чермалыка.

"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день погиб один военный, еще один ранен

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области пророссийские боевики из минометов и другого оружия обстреляли жилой дом в Золотом-4.

Кроме того, сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за прошедшие сутки, 14 декабря 2018 года, пересекли более 40 тыс. лиц.

В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном Опубликованы последствия обстрелов боевиками домов на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь