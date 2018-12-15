На Донбассе за день погиб один военный, еще один ранен

Фото: украинские военные (turchynov.com)

В течение дня боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 15 декабря 2018 года, погиб один военный, еще один ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения запрещенного минскими соглашениями вооружения. В частности, из миномета боевики вели огонь в районе Водяного и Гнутово.

Кроме того, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь в районе Станицы Луганской, Водяного и Чермалыка.

"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области пророссийские боевики из минометов и другого оружия обстреляли жилой дом в Золотом-4.

Кроме того, сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за прошедшие сутки, 14 декабря 2018 года, пересекли более 40 тыс. лиц.