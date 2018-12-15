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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 10:27
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Пассажиро-транспортный поток вчера немного уменьшился

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 14 декабря 2018 года, пересекли более 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, вчера через пункты пропуска проследовали 40,6 тысяч человек и 4,8 тысячи транспортных средств. Так, через "Майорское" проследовали 8 860 человек и 970 транспортных средств; через "Марьинку" - 8 920 человек и 1 445 машин, через "Новотроицкое" - 8,4 тыс. человек и 1 550 авто, через "Гнутово" - 3 815 человек и 890 транспортных средств, через "Станицу Луганскую" - 10 610 человек. В целом пограничники констатируют незначительное уменьшение пассажиро-транспортного потока.

По состоянию на утро КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения ООС функционируют в штатном режиме и открылись по зимнему графику работы. Утром 15 декабря на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/70; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" -30/45; "Гнутово" - 40/60.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 декабря КПВВ на Донбассе пересекли более 41,5 тыс. лиц.

Отметим, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 14 декабря ранение получил один украинский военный.

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