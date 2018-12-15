На Донбасі за день загинув один військовий, ще одного поранено

Фото: українські військові (turchynov.com)

Протягом дня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 15 грудня 2018 року, загинув один військовий, ще одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування забороненого мінськими угодами озброєння. Зокрема, з міномету бойовики вели вогонь в районі Водяного та Гнутового.

Крім того, з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь в районі Станиці Луганської, Водяного та Чермалика.

"Внаслідок бойових дій один наш військовий отримав поранення та один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області проросійські бойовики з мінометів та іншої зброї обстріляли житловий будинок в Золотому-4.

Крім того, повідомлялося, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 14 грудня 2018 року, перетнули понад 40 тис. осіб.