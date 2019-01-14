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На Донбассе за день погиб один украинский военный, еще двое ранены

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 18:15
На Донбассе за день погиб один украинский военный, еще двое ранены
Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)

За день боевики пять раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 14 января 2019 года, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, за день боевики пять раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В частности, боевики обстреливали украинские позиции в районе Новомихайловки, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка, Гладосово.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил погиб и двое получили ранения. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день погиб один украинский военный, еще двое ранены

Напомним, ранее сообщалось, что по словам президента Беларуси Александра Лукашенко, вооруженное противостояние на Донбассе является "недоразумением".

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что завтра Донбасс посетят министры иностранных дел Польши и стран Балтии.

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