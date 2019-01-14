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На Донбасі за день загинув один український військовий, ще двох поранено

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 18:15
На Донбасі за день загинув один український військовий, ще двох поранено
Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)

За день бойовики п'ять разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 14 січня 2019 року, загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, за день бойовики п'ять разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Зокрема, бойовики обстрілювали українські позиції в районі Новомихайлівки, Павлополя, Старогнатівки, Чермалика, Гладосового.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення. Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день загинув один український військовий, ще двох поранено

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, збройне протистояння на Донбасі є "непорозумінням".

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що завтра Донбас відвідають міністри закордонних справ Польщі та країн Балтії.

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