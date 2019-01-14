Главы МИД стран Балтии и Польши завтра посетят Донбасс

Фото: главы МИД стран Балтии (из открытых источников)

Министры иностранных дел ознакомятся с ситуацией на Донбассе

Министры иностранных дел Польши и стран Балтии завтра, 15 января, посетят Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Укарины.

Сообщается, что завтра министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем посетит Мариуполь. Поездка состоится для ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, в частности, с препятствиями свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

"Министры также ознакомятся со сложной ситуацией с безопасностью, вызванной российской агрессией на Донбассе", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что этот визит является ответом на призыв Климкина к министрам иностранных дел стран Евросоюза отреагировать на агрессию России в Керченском проливе 25 ноября 2018.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Украину на этой неделе.