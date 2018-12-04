На Донбассе за день погиб один украинский военный, еще двое ранены, - штаб

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В течение дня на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 4 декабря 2018 года, погиб один украинский военный, еще двое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, 4 раза из запрещенного Минском вооружения. Боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Новозвановка, Луганское, Авдеевка, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

"Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, на одном из направлений, отмечена активность вражеского снайпера. В ходе боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб, а еще два - получили ранения различных степеней тяжести", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация развернула дополнительные разведывательные средства вдоль всей границы с Украиной.

Кроме того, по данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе перешли на особый режим боевой готовности.