На Донбасі за день загинув один український військовий, ще двох поранено, - штаб

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Протягом дня на Донбасі було зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 4 грудня 2018 року, загинув один український військовий, ще двох поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня на Донбасі було зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків, зокрема, 4 рази із забороненого Мінськом озброєння. Бойовики обстрілювали українські позиції в районах населених пунктів Новозванівка, Луганське, Авдіївка, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.

"Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, відзначено активність ворожого снайпера. В ході бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще два - зазнали поранень різних ступенів важкості", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація розгорнула додаткові розвідувальні засоби вздовж усього кордону з Україною.

Крім того, за даними української розвідки, бойовики на окупованому Донбасі перейшли на особливий режим бойової готовності.