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Бойовики на Донбасі перейшли на особливий режим боєготовності, - розвідка

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 13:23
Бойовики на Донбасі перейшли на особливий режим боєготовності, - розвідка
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Передові підрозділи бойовиків підсилюють бронегруппами

Бойовики на окупованому Донбасі перейшли на особливий режим бойової готовності. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за інформацією Головного управління розвідки, командування РФ на Донбасі запровадило особливий режим підтримання постійної бойової готовності. У зв'язку з цим бойовики перебувають у стані так званого "особливого режиму несення служби" та інтенсивно готуються до активізації боїв.

"Передові позиції посилюються додатковими бронегруппами і артилерійськими розрахунками з забезпеченням їх подвійним боєкомплектом. При цьому російським військовослужбовцям на період дії воєнного стану в окремих областях України скасували відпустки і ввели інші обмеження, в тому числі заборонили звільнення з військової служби", - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі сьогодні загинув один український військовий. Подробиці його загибелі поки невідомі.

У ранковому зведенні в штабі Об'єднаних сил повідомляли про двох поранених за минулу добу.

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Теми: Новини ООС
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