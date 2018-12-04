РФ розгорнула додаткові засоби розвідки на кордоні з Україною, - ГУР

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За даними розвідки, розвідувальні засоби розгорнули вздовж усього кордону

Російська Федерація розгорнула додаткові розвідувальні засоби вздовж усього кордону з Україною. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними Головного управління розвідки, командування Збройних сил Росії нарощує ведення розвідки вздовж всього російсько-українського кордону шляхом розгортання додаткових сил і засобів.

"Крім того, продовжується посилення розвідувальних підрозділів 1 і 2 АК окупантів кадровими військовослужбовцями Головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС РФ", - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на окупованому Донбасі перейшли на особливий режим бойової готовності. За даними розвідки, передові позиції противника посилюються додатковими бронегруппами і артилерійськими розрахунками.

Відзначимо, раніше президент україни Петро Порошенко заявляв, що Україна оточена 80-тисячним угрупованням російських військових. За його словами, саме така кількість військових знаходиться на окупованих територіях і на кордоні з Україною.