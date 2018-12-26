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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 18:13
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ

С начала суток 26 декабря пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, был зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В частности, враг совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Гнутове на Мариупольском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка на Донецком направлении, а также вблизи поселка Гнутове на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 5 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Ранения получил один украинский защитник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинская сторона СЦКК зафиксировала 24 декабря обстрел боевиками из стрелкового оружия большого калибра жилых домов поселка Южное.

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