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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 18:13
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Бойовики 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ

З початку доби 26 грудня проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook

Як зазначається, було зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Зокрема, ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Піски, Красногорівка на Донецькому напрямку, а також поблизу селища Гнутове на Маріупольському напрямку", - йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 25 грудня, зафіксовано 5 разів обстрілів з боку проросійських бойовиків. Поранення отримав один український захисник. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська сторона СЦКК зафіксувала 24 грудня обстріл бойовиками зі стрілецької зброї великого калібру житлових будинків селища Південне. 

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