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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 18:23
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Боевики не использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение

В течение 19 декабря, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями с начала суток зафиксировано не было. В штабе ООС отметили, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новомихайловка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военныхНапомним, ОБСЕ и Украина предложили объявить перемирие на Донбассе после окончания режима военного положения на территории Украины. 27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию по безопасности и окончательную дату перемирия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ. В частности, запрещают наблюдателям ОБСЕ попадать на контролируемые ими объекты и территории.

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