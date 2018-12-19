На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Бойовики не використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Протягом 19 грудня, станом на 18:00, російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначаэться, випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами з початку доби не було зафіксовано. У штабі ООС зазначили, що втрат серед українських військовослужбовців немає.



"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотроїцьке, Новомихайлівка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ОБСЄ і Україна запропонували оголосити перемир'я на Донбасі після закінчення режиму воєнного стану на території України. 27 грудня відбудеться скайп-конференція безпекової підгрупи, на якій обговорять безпекову ситуацію та остаточну можливу дату перемир‘я.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі продовжуть перешкоджати діяльності спостережної місії ОБСЄ. Зокрема, забороняють спостерігачам ОБСЄ потрапляти на контрольовані ними об’єкти і території.