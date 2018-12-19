Боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ

Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Боевики на Донбассе не пускают наблюдателей ОБСЕ на контролируемые ими объекты

Боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики на Донбассе запрещают наблюдателям ОБСЕ попадать на контролируемые ими объекты и территории, тем самым препятствуют деятельности миссии.

"По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 18.12.2018, зафиксированы ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата миссии", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что вблизи Новоамвросиевского и Макеевки на юго-востоке от Донецка вооруженные боевики не пропустили патруль миссии на территорию объектов, ссылаясь на приказы своих командиров.

"За последнее время такие действия представителей вооруженных формирований РФ и их наемников относительно запрета доступа наблюдателей СММ ОБСЕ приобретают системный характер. Так на железнодорожной станции и на пункте пропуска на границе возле Вознесеновки в неподконтрольном властям Украины в районе Луганской области наемник вооруженных формирований РФ в очередной раз приказал патрулю миссии покинуть этот район", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на оккупированном Донбассе размещают вооружения возле жилых домов мирных жителей.