На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В течение дня боевики трижды открывали огонь по позициям украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 3 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики трижды открывали огонь по позициям украинских военных, в частности, из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Так, из автоматических гранатометов боевики обстреливали позиции ООС в районе Водяного, по опорном пункта ООС вблизи Крымского боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, а на подступах к Троицкому - стреляли из противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой пленарной неделе Верховная рада будет рассматривать законопроект о разминировании Донбасса во втором чтении.

Также сообщалось, что послы Европейского союза в среду, 5 декабря, должны одобрить санкции против 9 человек, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе.