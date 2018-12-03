На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціям українських військових

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 3 грудня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціям українських військових, зокрема, із забороненого мінськими угодами озброєння. Так, з автоматичних гранатометів бойовики обстрілювали позиції ООС в районі Водяного, по опорному пункту ООС поблизу Кримського бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а на підступах до Троїцького - стріляли з протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього пленарного тижня Верховна рада розглядатиме законопроект про розмінування Донбасу у другому читанні.

Також повідомлялося, що посли Європейського союзу в середу, 5 грудня, повинні схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі.