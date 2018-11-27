На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В течение дня вдоль линии столкновения на Донбассе сохранялась относительная тишина

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 27 ноября 2018 года, потерь в рядах украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня в течение дня вдоль линии столкновения на Донбассе сохранялась относительная тишина. Вместе с тем, боевики открывали огонь по позициям украинских военных на Луганском направлении - в районе населенного пункта Крымское зафиксированы обстрелы со стороны боевиков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие боевых действий, потерь среди личного состава объединенных сил не допущено. Подразделения объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 26 ноября, боевики за сутки 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военных.

Отметим, пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря перейдут на зимний график работы.