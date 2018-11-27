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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 18:19
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня уздовж лінії зіткнення на Донбасі зберігалася відносна тиша

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 27 листопада 2018 року, втрат у лавах українських військових не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, сьогодні протягом дня уздовж лінії зіткнення на Донбасі зберігалася відносна тиша. Разом з тим, бойовики відкривали вогонь по позиціями українских військових на Луганському напрямку - в районі населеного пункту Кримське зафіксовані обстріли з боку бойовиків з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок бойових дій, втрат серед особового складу об'єднаних сил не допущено. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати завдання у повній бойовій готовності, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем та готові до реагування на будь-які зміни в обстановці", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, бойовики за добу 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, в результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військових.

Зазначимо, пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий графік роботи.

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