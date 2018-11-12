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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 18:26
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Сегодня боевики 4 раза обстреливали украинские позиции на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 12 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня боевики 4 раза обстреливали украинские позиции, в частности, дважды из запрещенного Минском вооружения. Так, сегодня под обстрелами оказались позиции ООС в районе Старого Айдара, Вильного, Троицкого, Красногоровки. Боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 11 ноября, на оккупированном Донбассе прошли "выборы" главарей псевдореспублик. По результатом голосования главарями стали Леонид Пасечник ("ЛНР") и Денис Пушилин ("ДНР"). Украина и мировое сообщество результаты "выборов" не признает.

Кроме того, сообщалось, что Украина инициирует обсуждение в Совете Европы "вибороів" на оккупированном Донбассе.

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Темы: Новости ООС
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