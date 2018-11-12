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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 18:26
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Сьогодні бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 12 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, сьогодні бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції, зокрема, двічі із забороненого Мінськом озброєння. Так, сьогодні під обстрілами опинилися позиції ООС в районі Старого Айдару, Вільного, Троїцького, Красногорівки. Бойовики вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Втрат серед особового складу об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 11 листопада, на окупованому Донбасі відбулися "вибори" ватажків псевдореспублік. За результатом голосування ватажками стали Леонід Пасічник ("ЛНР") та Денис Пушилін ("ДНР"). Україна та світова спільнота результати "виборів" не визнає.

Крім того, повідомлялося, що Україна ініціює обговорення в Раді Європи "виборів" на окупованому Донбасі.

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Теми: Новини ООС
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