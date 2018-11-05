Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 32 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ проследовали 4,6 тысяч транспортных средств

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 4 ноября, пересекли 31,8 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику осеннего периода и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 31,8 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7140 человек и 1030 транспортных средств;

"Марьинка" - 7640 человек и 1520 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6175 человек и 1310 транспортных средств;

"Гнутово" - 2890 человек и 790 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8000 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 45/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 25/20.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный. За сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям ООС.

Кроме того, боевики на Донбассе обстреляли контрольный пост и пункт пропуска "Марьинка". Во время обстрела в зоне поражения мирных жителей не было.