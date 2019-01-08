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На Донбассе за день обошлось без потерь в рядах ООС

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 18:17
На Донбассе за день обошлось без потерь в рядах ООС
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

В течение дня на Донбассе зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 8 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня на Донбассе зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков - боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели обстрелы вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь в рядах ООС

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 7 января в зоне ООС на Донбассе в ходе боевых действий был ранен один украинский военный. В общем, вчера боевики 5 раз обстреливали украинские позиции.

Как писало РБК-Украина, по данным разведки, спецслужбы России готовят очередную информационную провокацию против Украины. В частности, провокация якобы будет направлена на оправдание агрессивных действий РФ в Азово-Черноморском регионе.

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