Погода на сьогодні: в Україні переважно сніг, вдень до -9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -7 до -9

Погода на сьогодні: 8 січня 2019 року в більшості регіонів України очікується сніг, на півночі та в центрі без опадів, температура повітря вдень місцями впаде до -9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг, температура повітря вдень від -2 до -8, вночі від -10 до -15. На півночі України без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -11 до -15. В центрі вдень від -5 до -9, вночі від -10 до -14.

У східних областях вдень сніг і від -2 до -4, вночі від -8 до -13. На півдні теж сніг, температура вдень від -2 до -5, вночі від -7 до -11. У Криму вдень від -1 до -3, вночі від -5 до -7.

Фото: прогноз на 8 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 8 січня без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -11 до -13, вітер південний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області