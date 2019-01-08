ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Погода на сьогодні: в Україні переважно сніг, вдень до -9

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні переважно сніг, вдень до -9
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -7 до -9

Погода на сьогодні: 8 січня 2019 року в більшості регіонів України очікується сніг, на півночі та в центрі без опадів, температура повітря вдень місцями впаде до -9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг, температура повітря вдень від -2 до -8, вночі від -10 до -15. На півночі України без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -11 до -15. В центрі вдень від -5 до -9, вночі від -10 до -14.

У східних областях вдень сніг і від -2 до -4, вночі від -8 до -13. На півдні теж сніг, температура вдень від -2 до -5, вночі від -7 до -11. У Криму вдень від -1 до -3, вночі від -5 до -7.

Погода на сьогодні: в Україні переважно сніг, вдень до -9

Фото: прогноз на 8 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 8 січня без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -11 до -13, вітер південний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні переважно сніг, вдень до -9

Фото: погода в Києві та області

У Запорізькій області обмежено рух вантажівок
Новини України ГідрометцентрснегДСНСсиноптики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся