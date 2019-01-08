На Донбасі за день обійшлося без втрат у лавах ООС

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Протягом дня на Донбасі зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 8 січня 2019 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня на Донбасі зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків - бойовики з гранатометів та стрілецької зброї вели обстріли поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 7 січня у зоні ООС на Донбасі в ході бойових дій було поранено одного українського військового. Загалом, вчора бойовики 5 разів обстрілювали українські позиції.

Як писало РБК-Україна, за даними розвідки, спецслужби Росії готують чергову інформаційну провокацію проти України. Зокрема, провокація нібито буде спрямована на виправдання РФ агресивних дій в Азово-Чорноморському регіоні.