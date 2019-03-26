На Донбассе за день боевики 14 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

На Донбассе с начала текущих суток, 26 марта, боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате действий незаконных вооруженных формирований ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики четыре раза применили оружие, запрещенное минскими договоренностями. Также противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня вблизи Авдеевки, Лебединского, Красногоровки, Каменки, Водяного, Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов украинских позиций вблизи Крымского, Новолуганского, Хутора Вильный, Новозвановки, Троицкого.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов боевиков в сторону украинских позиций за прошедшие сутки, 25 марта, двое бойцов операции Объединенных сил получили ранения.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы двух школ, которые совершили боевики на Донбассе.