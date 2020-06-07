На Донбассе четыре бойца ООС получили ранения, один - боевую травму

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Вблизи Опросного и Старогнатівки боевики выпустили более тридцати мин калибра 120 мм

На Донбассе 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четыре военнослужащие Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирования.

Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Опытному и Старогнатовке противник выпустил в сторону украинских оборонительных укреплений более тридцати мин калибра 120 мм.

Также боевики вели огонь вблизи Богдановки, Марьинки, Павлополя и Авдеевки.

Вечером они применили минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы по украинских опорных пунктах неподалеку Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь по позициям ООС вблизи Орехово, Луганского и Южного.

По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

От начала текущих суток боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из крупнокалиберных пулеметов опорные пункты ВСУ неподалеку от Луганского.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 5 июня боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив двух украинских военных.

Также сообщалось, что боевики никого не пропускают на подконтрольную Украине территорию.

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Автор: Надежда Собенко