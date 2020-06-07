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На Донбасі чотири бійці ООС дістали поранення, один - бойову травму

Новини » Надзвичайні події     07.06.2020 - 07:38
На Донбасі чотири бійці ООС дістали поранення, один - бойову травму
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Поблизу Опитного та Старогнатівки бойовики випустили понад тридцять мін калібру 120 мм

На Донбасі 6 червня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, а один - бойове травмування.

Про це повідомляє штаб ООС.

Бойовики обстріляли українські позиції з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Українські воїни у відповідь вчасно використали чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації", - повідомили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на підступах до Опитного та Старогнатівки противник випустив у бік українських оборонних укріплень понад тридцять мін калібру 120 мм.

Також бойовики вели вогонь поблизу Богданівки, Мар’їнки, Павлополя та Авдіївки.

Увечері вони застосували міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети по українських опорних пунктах неподалік Гнутового.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь по позиціях ООС поблизу Оріхового, Луганського та Південного.

За даними розвідки, 6 червня українські оборонці знищили одного окупанта.

Від початку поточної доби бойовики в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з великокаліберних кулеметів опорні пункти ЗСУ неподалік Луганського.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 5 червня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох українських військових.

Також повідомлялося, що бойовики нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ДонбасООС
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