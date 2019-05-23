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На Донбассе в четверг без потерь среди украинских военных

Новости » Общество    23.05.2019 - 18:18
На Донбассе в четверг без потерь среди украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики шесть раз обстреляли силы ООС

На Донбассе с начала суток, 23 мая, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что сначала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов; трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 мая, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил ранения

Кроме того, утром 22 мая в штабе ООС сообщили, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Известно, что они двигались грузовым автомобилем в районе населенного пункта Новотроицкое. Однако они отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Там военные были задержаны российскими боевиками.

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