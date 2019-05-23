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На Донбасі у четвер без втрат серед українських військових

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 18:18
На Донбасі у четвер без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики шість разів обстріляли сили ООС

На Донбасі з початку доби, 23 травня, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що спочатку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу населених пунктів Миколаївка та Піски - із протитанкових ракетних комплексів; тричі у населених пунктів Старогнатовка і Чермалик - з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з мінометів калібру 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 травня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Крім того, вранці 22 травня в штабі ООС повідомили, що на окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових. Відомо, що вони рухалися вантажним автомобілем в районі населеного пункту Новотроїцьке. Однак вони відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію. Там військові були затримані російськими бойовиками.

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