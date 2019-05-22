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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Общество    22.05.2019 - 19:00
На Донбассе ранен украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток, 22 мая, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что сначала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В обоих случаях вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, сообщили в штабе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции Объединенных сил у города Марьинка из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Попасное.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 мая 2019, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Утром в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Известно, что они двигались грузовым автомобилем в районе населенного пункта Новотроицкое. Однако они отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Там военные были задержаны российскими боевиками.

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Темы: Новости ООС
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