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На Донбассе боевую травму получил один украинский военный

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 07:21
На Донбассе боевую травму получил один украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим тишины 13 раз

За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

  • у Черненко - с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды возле Зайцевого - из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
  • вблизи Лебединского и Березового - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

  • дважды неподалеку Майорска - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Луганского - из станковых противотанковых гранатометов;
  • два раза неподалеку Новолуганського - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Хутора Свободного - со станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 15 ноября, один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - отметили в ООС.

Напомним, 14 ноября на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. В целом, вооруженные формирования РФ провели 15 обстрелов, использовав при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружия. Также велись обстрелы из пушек БМП.

Также РБК-Украина писало, что на участках разведения сил и средств на Донбассе продолжаются работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры. 14 ноября были изъяты более 10 взрывоопасных предметов.

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