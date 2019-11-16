На Донбасі бойову травму отримав один український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики порушили режим тиші 13 разів

Минулої доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

біля Черненко - з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Зайцевого - з стрілецької зброї, мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

поблизу Лебединського і Березового - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Майорська - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

біля Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів;

два рази неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного - зі станкових протитанкових гранатометів.

Вчора, 15 листопада, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, 14 листопада на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. В цілому, збройні формування РФ провели 15 обстрілів, використавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. Також велися обстріл з гармат БМП.

Також РБК-Україна писало, що на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі тривають роботи з розмінування та відновлення інфраструктури. 14 листопада було вилучено більше 10 вибухонебезпечних предметів.