На Донбассе боевики выпустили более 50 мин, двое украинских военных получили ранения

На Донбассе, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 6 обстрелов:

дважды вблизи Павлополя - из 82-мм минометов боевики выпустили 5 мин, стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм выпустили 18 мин;

неподалеку от Широкино - из 82-мм минометов - 5 мин;

рядом с Славным - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса;

рядом с Орехово - из минометов калибра 82 мм боевики выпустили 5 мин;

неподалеку от Новотошковского - из 82-мм минометов выпцстили 15 мин.

Кроме этого, боевики дважды обстреляли участки разведения №3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины. Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - отметили в штабе.

С начала этих суток российские оккупационные войска, один раз из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции сил ООС вблизи Марьинки.

Напомним, на Донбассе 16 марта в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен один украинский военный. Всего боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, 16 марта пророссийские боевики устроили провокацию на Донбассе с участием одетого в военный бушлат гражданина Российской Федерации.