На Донбассе боевики выпустили более 50 мин, двое украинских военных получили ранения

Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм и противотанкового ракетного комплекса
На Донбассе, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 6 обстрелов:
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
Кроме этого, боевики дважды обстреляли участки разведения №3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
"Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины. Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - отметили в штабе.
С начала этих суток российские оккупационные войска, один раз из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции сил ООС вблизи Марьинки.
Напомним, на Донбассе 16 марта в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен один украинский военный. Всего боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.
Кроме того, 16 марта пророссийские боевики устроили провокацию на Донбассе с участием одетого в военный бушлат гражданина Российской Федерации.