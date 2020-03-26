На Донбассе боевики выпустили более 50 мин

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе 25 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополь. Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.

Кроме этого, противник в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины.

"Сегодня, 26 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 марта, на Донбассе режим "тишины" вооруженными формированиями Российской Федерации был нарушен девять раз. Потерь среди украинских военных не было.

Также 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.