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Боевики семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Новости » Происшествия     25.03.2020 - 18:39
Боевики семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 25 марта, в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были осуществлены обстрелы рядом с Авдеевкой, вблизи Водяного, в районе населенного пункта Красногоровка и рядом с Пески.

Также были зафиксированы обстрелы неподалеку Орехово и рядом с Крымским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, Евросоюз требует от России и боевиков открыть доступ через линию разграничения на Донбассе для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций.

Также 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе ЕС требует от РФ и боевиков открыть доступ на оккупированный Донбасс
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