На Донбассе боевики выпустили более 30 мин за сутки

За сутки зафиксировано 9 обстрелов, потерь в составе ООС нет

За прошедшие сутки, 25 марта, на Донбассе "режим тишины" вооруженными формированиями Российской Федерации был нарушен девять раз, активно использовались мины. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, вблизи Водяного из минометов калибра 82 мм было выпущено 5 мин. Два обстрела зафиксированы рядом с Авдеевкой, в районе населенного пункта Красногоровка и рядом с Песками.

Дважды боевики открывали огонь вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета выпустили 5 мин. А неподалеку Орехового выпустили 3 мины из миномета калибра 120 мм. Больше всего мин (20) насчитали рядом с Крымским.

"На активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не было", - отметили в штабе.

От начала четверга, 26 марта, был зафиксирован обстрел вблизи Павлополя - из 82-мм миномета было выпущено 15 мин.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - отметили в ООС.

Также добавили, что случаев заболевания коронавирусом среди украинских военных на Донбассе не зафиксировано.

Напомним, Евросоюз требует от России и боевиков открыть доступ через линию разграничения на Донбассе для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций.