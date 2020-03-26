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На Донбасі бойовики випустили понад 50 мін

Новини » Надзвичайні події     26.03.2020 - 18:34
На Донбасі бойовики випустили понад 50 мін
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

На Донбасі 25 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог випустив 51 міну калібрів 120 і 82 мм за позиціями Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а захисників Славного з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів. Черговими вогневими засобами підрозділу Об'єднаних сил дали противнику жорстку відповідь.

Крім цього, противник в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни.

"Сьогодні, 26 березня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 березня, на Донбасі режим "тиші" збройними формуваннями Російської Федерації було порушено дев'ять разів. Втрат серед українських військових не було.

Також 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

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