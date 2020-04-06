На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе с начала текущих суток, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, снова применив при этом запрещенные минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Против украинских защитников боевики применили минометы калибра 82 мм - восемь мин, вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

"Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 апреля, на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Кроме того, на Донбассе 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил.