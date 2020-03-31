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На Донбасі бойовики випустили 20 мін по українських позиціях

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 14:42
На Донбасі бойовики випустили 20 мін по українських позиціях
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Бойовики тричі порушували режим "тиші"

На Донбасі з початку доби, 31 березня, бойовики тричі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві оборони.

Повідомляється, що всі обстріл бойовиків були на Донецькому напрямку. Використовувалися міномети, гранатомети і кулемети.

"У Досвідченого після 7 ранку почав лунати ворожий кулемет великого калібру, але військовослужбовці Об'єднаних сил з вогнем не забороненого озброєння швидко змусили його замовкнути. Близько 10 години в районі Красногорівки розірвалися 20 мін 120-го калібру. А неподалік Кам'янки окупанти провели вогневу провокацію з використанням автоматичного станкового гранатомета", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 31 березня на Донбасі поблизу Катеринівки на протипіхотної міни підірвався український військовий. За інформацією штабу ООС, міна була російського виробництва і заборонена Женевськими конвенціями. Стан українського воїна важкий.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 30 березня, в результаті обстрілу загинув український військовий, ще четверо отримали поранення. Всього бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню.

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Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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