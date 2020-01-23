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На Донбассе боевики ведут огонь из жилых кварталов, - штаб ООС

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Обстрелы боевиков приводят к разрушению объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов

Боевики проводят обстрелы украинских позиций в районе операции Объединенных сил на Донбассе из жилых кварталов. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Как отмечают в штабе ООС, в результате обстрелов боевиков растет количество разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов местного населения.

"Расстояние до домов мирных жителей составляет 250, а в отдельных случаях 50-100 метров от жилых зданий. Прячась за спинами гражданского и зная, что украинские военные никогда не вернут оружие в сторону своих сограждан, враг осуществляет преступные обстрелы. В основном, у него не хватает подготовки и времени на прицельный огонь и точные расчеты, поэтому снаряды и мины летают наугад и попадают в жилые дома", - сообщили в штабе.

Отмечается, что данные факты обстрелов из жилых кварталов неоднократно фиксировались с помощью камер видеонаблюдения, техническими средствами артиллерийской разведки, баллистических измерителей и визуального обследования.

Напомним, на Донбассе 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Также РБК-Украина писало, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики на Донбассе скрывают от патрулей СММ ОБСЕ неотведенную технику. Патрули ОБСЕ не пускают на блокпостах возле ряда населенных пунктов.

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