На Донбассе ранен украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Состояние бойца ООС сейчас удовлетворительное

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе в четверг, 23 января, украинский военнослужащий в результате вражеских обстрелов получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, в четверг, 23 января, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела позиций украинских военных, в том числе, в очередной раз пренебрегая минскими соглашениями.

"С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. Вследствие прицельного обстрела со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил ранение. Состояние его здоровья, по имеющейся информации, удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу с полуночи оккупанты начали обстрел из стрелкового оружия в районе н.п. Опытное.

"Утром, с 06.30 враг нарушил режим тишины минометным обстрелом по защитникам Талаковки. От н.п. Пикуза течение 15 минут оккупанты выпустили 8 мин калибра 82 мм. После 08.50 от Старомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам Красногоровки", - проинформировали в Минобороны.

Напомним, на Донбассе 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Как писало РБК-Украина ранее, 21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны не было. Это были первые за последние четыре дня сутки без потерь среди украинских военных.