На Донбасі бойовики ведуть вогонь з житлових кварталів, - штаб ООС

Бойовики проводять обстріл українських позицій в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі з житлових кварталів. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.

Як зазначають у штабі ООС, в результаті обстрілу бойовиків зростає кількість зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків місцевого населення.

"Відстань до будинків мирних жителів складає 250, а в окремих випадках 50-100 метрів від житлових будівель. Ховаючись за спинами цивільного і знаючи, що українські військові ніколи не повернуть зброю в бік своїх співгромадян, ворог здійснює злочинні обстріли. В основному, у нього не вистачає підготовки і часу на прицільний вогонь і точні розрахунки, тому снаряди і міни літають навмання і потрапляють в житлові будинки", - повідомили в штабі.

Відзначається, що дані факти обстрілів з житлових кварталів неодноразово фіксувалися за допомогою камер відеоспостереження, технічними засобами артилерійської розвідки, балістичних вимірників і візуального обстеження.

Нагадаємо, на Донбасі 22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ неведенну техніку. Патрулі ОБСЄ не пускають на блокпостах біля ряду населених пунктів.