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На Донбассе боевики увеличивают огневые позиции на передовой, - ГУР

Новости » Общество     09.12.2019 - 12:52
На Донбассе боевики увеличивают огневые позиции на передовой, - ГУР
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики увеличивают количество минных полей

На Донбассе командование российских оккупационных войск усиливает позиции на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, боевики проводят интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций, в частности, оборудуются новые огневые позиции.

"Противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из военнослужащих оккупационных войск, предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ", - сообщили в украинской разведке.

Также сообщается, что в связи с несогласованными действиями при минировании территорий среди боевиков возросло число случаев гибели.

"При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью так называемых "украинских диверсионных групп" и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил", - рассказали в ГУР.

Напомним, за прошлые сутки, 8 декабря, на Донбассе боевики семь раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы совершались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Также РБК-Украина писало, что Украинская экономика потеряла от 50 до 150 млрд долларов в результате российской агрессии. При этом в Крыму и на Донбассе находится украинская недвижимость на сумму около 85 млрд гривен.

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