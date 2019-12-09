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В Минэкономики назвали потери Украины от агрессии РФ

Новости » Экономика     09.12.2019 - 12:09
В Минэкономики назвали потери Украины от агрессии РФ
Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

При этом в Крыму и на Донбассе находится украинская недвижимость на сумму около 85 млрд гривен

Украинская экономика потеряла от 50 до 150 млрд долларов в результате российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.

По словам Милованова, в 2014-2015 годах прямые потери Украины составили 15-20% ВВП. Общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов. Также министр отметил, что в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе находит украинское государственное имущество на сумму около 85 млрд грн.

Среди них:

на территории АР Крым и г. Севастополя зарегистрировано 57,7 * тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн;

на территории Донецкой области - почти 120 * тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд грн;

на территории Луганской области - почти 70 * тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд. грн.

"По оценкам Фонда государственного имущества около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - добавил Милованов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 30,2% украинцев считают, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение украинского государства и включение его в сферу российского влияния.

Также сообщалось, что открытие рынка земли за три месяца 2020 года добавит около 9 млрд грн к валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. При этом, по расчетам Минэкономики ВВП должен расти.

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