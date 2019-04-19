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На Донбассе боевики усилили обстрелы, один украинский военный ранен

Новости » Происшествия    19.04.2019 - 07:29
На Донбассе боевики усилили обстрелы, один украинский военный ранен
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики 10 раз нарушили перемирие

На Донбассе за прошедшие сутки, 18 апреля, несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", боевики обстреляли 10 раз позиции украинсьих военных. Вследствие обстрелов ранен военнослужащий операции Объединенных сил, передает РБК-Украина со ссылкой на ООС.

Отмечается, что противник дважды применил запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и вооружения танка.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Пески и Талаковка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе н.п. Светлодарск и Крымское.

"В результате обстрелов одного украинского защитника были ранены. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 18 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще пятеро - ранены", - отметили в пресс-центре.

С начала текущих суток, 19 апреля, противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил у Павлополя и Пищевика. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

 

Напомним, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко отметила, что во время переговоров 18 апреля Россия отказалась поддержать пасхальное перемирие, Украина предлагает с 19 апреля.

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